В Петербурге волонтеры нашли 11-летнюю девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу

В Петербурге волонтеры нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Петербургу.

В публикации отмечается, что школьницу нашли живой. На данный момент неизвестно, каким образом девочку обнаружили. Как сообщают администраторы, они не сообщают подробности случившегося и не отвечают на вопросы, которые связаны с обстоятельствами пропажи.

Ребенок пропал накануне. Пропавшая вышла из дома на улице Марата и отправилась в музыкальную школу. Тем не менее, на занятиях она не появилась. Более того, вечером ее дома также не оказалось. Родители не смогли дозвониться до дочери, так как телефон был отключен.

Ранее в Ленобласти нашли 62-летнюю женщину, которая провела в лесу четыре дня.