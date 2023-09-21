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Девушку-медика госпитализировали после нападения пьяного пациента в Краснодаре

В Краснодаре фельдшера госпитализировали после нападения пьяного пациента

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РИА «Новости»

В Краснодаре фельдшера госпитализировали после нападения пьяного пациента скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал ГБУЗ «ККБСМП».

По данным источника, инцидент произошел 21 сентября. В скорую помощь поступило сообщение о мужчине, лежащем без сознания на улице.

Врачи выехали на место и обнаружили пьяного мужчину — в области ушной раковины у россиянина текла кровь. Медики начали осматривать пациента, но он резко вскочил и ударил фельдшера по лицу.

На помощь девушке-медику пришел водитель машины скорой помощи — он обездвижил агрессивного пациента и вызвал полицию. Фельдшер получила травму головы и рассечение мягких тканей верхней губы — ее госпитализировали.

Пьяному мужчине, напавшему на врача, также оказали необходимую медицинскую помощь. После этого россиянина задержали сотрудники Росгвардии.<1>

Ранее на Алтае предложили вооружить бригады скорой помощи.

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