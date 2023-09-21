Россиянке удалили опухоль весом шесть килограммов

В Подмосковье хирурги провели сложную операцию по удалению огромной опухоли у пожилой женщины. Об этом сообщает минздрав Московской области.

72-летняя пациентка обратилась в реутовскую больницу с жалобами на боль в области живота, в ходе обследования медики обнаружили в полости матки пенсионерки опухоль гигантских размеров. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Причиной новообразования стал рост миоматозного узла. Сложность удаления опухоли заключалась в размере новообразования и пожилом возрасте пациентки», — рассказал врач акушер-гинеколог Реутовской больницы Сергей Дроздов.

Операция прошла успешно, новообразование весом шесть килограммов удалось удалить, спустя неделю пенсионерку выписали на амбулаторное лечение.

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