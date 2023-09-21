Детей в России временно перестанут прививать от COVID-19 в связи с клиническими исследованиями обновленной вакцины. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает »Интерфакс».

Минздрав РФ запустил третью фазу клинических исследований новой вакцины от коронавируса — в связи с этим вакцинация россиян в возрасте от 12 до 18 лет будет приостановлена. Горелов подчеркнул, что ведомство действует в соответствии с международными правилами и соблюдает все стандарты.

«В зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернутся к детям», — сообщил Горелов.<1>

Ранее Роспотребнадзор оценил необходимость введения ограничений из-за COVID-19.