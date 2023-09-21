Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Детей в России временно перестанут прививать от COVID-19

В России детей от 12 до 18 лет временно перестанут прививать от коронавируса

close
100%
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Детей в России временно перестанут прививать от COVID-19 в связи с клиническими исследованиями обновленной вакцины. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает »Интерфакс».

Минздрав РФ запустил третью фазу клинических исследований новой вакцины от коронавируса — в связи с этим вакцинация россиян в возрасте от 12 до 18 лет будет приостановлена. Горелов подчеркнул, что ведомство действует в соответствии с международными правилами и соблюдает все стандарты.

«В зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернутся к детям», — сообщил Горелов.<1>

Ранее Роспотребнадзор оценил необходимость введения ограничений из-за COVID-19.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях