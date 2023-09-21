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Депутат показал, чем кормят в Госдуме

Депутат Матвеев рассказал, сколько стоит бизнес-ланч в Госдуме

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Михаил Матвеев

В столовой Госдумы бизнес-ланч из трех блюд стоит 500 рублей, рассказал «Газете.Ru» депутат Михаил Матвеев. 21 сентября в думской столовой в меню были листья салата с горчичной заправкой и перепелиными яйцами, овощной суп со сметаной и курица терияки с рисом. По словам парламентария, готовят в столовой Госдумы не так вкусно, как в его родной Самаре.

«Откровенно говоря, качество столовой Госдумы хуже, чем, например, в Самарской губернской думе, где я работал ранее. Но съедобно. Порции, особенно первое, небольшие. Из сегодняшнего бизнес-ланча рис с курицей терияки понравился, и компот», — сказал Матвеев.

В стоимость бизнес-ланча также входит булочка и кусочек сливочного масла. А вот за стакан компота из вишни депутат заплатил отдельно – 72 рубля.

Он также показал меню на день — если отказаться от горячего, салат и суп обойдутся в 370 рублей, а за суп и второе без салата придется отдать 440 рублей.

Ранее москвичи рассказали, что должно входить в их бизнес-ланч.

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