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В Азербайджане задержали первых предполагаемых виновников гибели миротворцев РФ

ТАСС: первых подозреваемых в обстреле миротворцев РФ в Карабахе задержали

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Валерий Мельников/РИА Новости

Отстранен командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, чьи подчиненные предположительно виновны в гибели российских миротворцев в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.

По словам источника, первые подозреваемые по делу о гибели российских миротворцев в Карабахе задержаны.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину после гибели миротворцев РФ в Карабахе.

21 сентября стало известно, что при обстреле в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган. Во время возвращения с наблюдательного поста миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Жертвами стали несколько человек.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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