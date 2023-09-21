В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения ограничений из-за нового штамма в РФ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что в России наблюдается умеренный рост заболеваемости ковидом. Его слова на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период» передает ТАСС.

Горелов отметил, что по сравнению с 2022 годом показатели заболеваемости значительно ниже и масштабы «абсолютно несопоставимые».

По словам академика, сейчас нет никаких предпосылок для введения жестких ограничительных мероприятий и они не предвидятся, учитывая, что общество уже не наивно в отношении коронавирусной инфекции.

До этого вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что вариант коронавируса BA.2.86, известный как «пирола», или «омикрон»-штамм, хотя обладает большим количеством мутаций, не представляет опасности.

Сейчас в России начинается эпидемиологический сезон, связанный с распространением вирусов. Так, в неделю заболеваемость растет примерно на 50%. В целом по стране, по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю заболеваемость увеличилась в 1,5 раза, до 8,2 случая на 100 тыс. человек.

Ранее эксперты раскрыли уязвимые для нового штамма коронавируса группы в России.