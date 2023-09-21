Юрист прокомментировал идею ввести налоговые льготы для работников ОПК

В России нет необходимости вводить дополнительные налоговые льготы для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. В отрасли и так хорошие зарплаты, а подобные льготы больше нужны другим категориям населения, подчеркнул он в беседе с RT.

Налоговые льготы могли бы стать дополнительной мерой поддержки пенсионеров, многодетных семей, ветеранов, отметил юрист. «Общий подход должен быть. Льготы для тех, кто социально уязвим. В ОПК сегодня хорошие зарплаты и льготный период для пенсии», — подчеркнул он.

Чтобы воспользоваться льготой по земельному налогу, нужно иметь в собственности земельный участок, а в случае с имущественным налогом поддержку можно получить только по одному объекту недвижимости, пояснил юрист.

При этом за работу в усиленном режиме работники предприятий ОПК получают различные надбавки, имеют право на досрочный выход на пенсию, отметил Соловьев.

Напомним, ввести налоговые льготы для работников предприятий ОПК со стажем от 15 лет предложил депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующие изменения он призвал внести в Налоговый кодекс.

В Госдуме ранее призвали снизить налог на продажу имущества.