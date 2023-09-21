Кинолог объяснил, чем воспитание собаки отличается от дрессировки

Воспитание и дрессировка собаки — не одно и тоже. Об этом в беседе с РИАМО заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, воспитанная собака не просто знает и выполняет команды хозяина, но и хорошо взаимодействует с ним, а также соблюдает правила, установленные в доме.

«Воспитание — это не про изучение определенных команд. Если ваша собака не социализирована, постоянно выпрашивает еду, прыгает на гостей и прохожих, то совершенно неважно, знает ли она команду «зайка» или нет. Когда мы говорим про воспитание, имеем в виду комфортную жизнь рядом с собакой», — пояснил Голубев.

Эксперт посоветовал начинать воспитывать собаку с первого дня ее нахождения в доме. По его словам, важно постепенно налаживать контакт с питомцем, показывать границы дозволенного, а также обучать важным командам, таким как «Ко мне!», «Дай!», «Нельзя!».

До этого Голубев объяснил, как ухаживать за собакой в осенний период. По его словам, некоторые собаководы осенью сокращают время прогулки или вовсе отменяют ее из-за плохой погоды, однако не стоит лишать питомца веселого досуга, активности и социализации.

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