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Россияне назвали профессии, которые вскоре может заменить ИИ

RT: россияне считают, что билетеров, кассиров и переводчиков скоро заменит ИИ

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Россияне боятся, что их в скором времени на работе может заменить искусственный интеллект – в этом признались 26% участников опроса, проведенного «Зарплатой.ру» и компанией «Ренессанс Жизнь». В первую очередь, по мнению жителей страны, под удар могут попасть билетеры (77%) и кассиры (67%), пишет RT, ссылаясь на результаты исследования.

ИИ также угрожает типографским работникам, считают 51% опрошенных, сотрудникам банков (29%) и операторов колл-центров (26%). О возможной скорой замене технологиями дикторов и актеров озвучки заявили 22% участников исследования, бухгалтеров – 21%.

Помимо этого, под угрозой, по мнению россиян, находятся турагенты (19%), переводчики (17%) и дизайнеры (10%).

На этом фоне многие жители страны считают профессии, связанные с ИИ, наиболее перспективными (84%). Также в число востребованных в будущем профессий попали специалисты по обеспечению информационной (59%) и кибербезопасности (57%).

В то же время есть профессии, в которых ИИ не сможет заменить людей. К ним опрошенные отнесли врачей (88%), строителей (68%), полицейских (63%), адвокатов (55%) и страховых агентов (31%).

К исследованию в общей сложности привлекли более 2,4 тыс. человек.

Напомним, накануне сообщалось, что искусственный интеллект научился прогнозировать вредные мутации белка, выявлять опухоли мозга и определять их тип по анализу крови.

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