В Нерюнгри неизвестный избил продавца магазина и залил товар краской

В Нерюнгри покупатель зашел в магазин верхней одежды, напал на продавца и залил товар краской из баллончика. Об этом сообщается в Telegram-канале Sakhapress.

Инцидент произошел в конце августа в одной из торговых точек в Нерюнгри, нападение покупателя попало на запись камер видеонаблюдения. Мужчина в солнцезащитных очках, куртке и перчатках зашел в торговый зал и, обходя ряды с одеждой, внезапно напал на продавца и начал его избивать, а затем достал баллончик с краской и распылил его на вещи, висевшие на стойках.

Приехавшие на вызов полицейские нашли около магазина одежду нападавшего и баллон с краской. Возбуждено уголовное дело о порче чужого имущества, решается вопрос о возбуждении второго дела об избиение сотрудника торговой точки.

По данным следствия, нападение мог заказать некий бизнесмен из Санкт-Петербурга, который решил сорвать продажи своему конкуренту и нанял двух молодых людей, которые должны были снимать видеоролики и дискредитировать предпринимателя. Поиски нападавших продолжаются.

Ранее покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него из ракетницы.