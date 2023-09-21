Девочке, пострадавшей от нападения мужчины возле школы во Владивостоке, окажут помощь

Девятилетняя девочка, на которую напал мужчина возле школы во Владивостоке, находится в стрессовом состоянии, ей окажут необходимую помощь. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.

Школьница, которая подверглась нападению в лесном массиве возле школы в Приморье, находится в состоянии стресса. Омбудсмен региона заверила, что пострадавшей окажут всю необходимую помощь.

Нападение на ребенка произошло 20 сентября, крики девочки услышали случайные прохожие. Педагоги и старшеклассники смогли отбить ребенка от напавшего на нее 39-летнего жителя Артема.

Мужчина пытался скрыться с места преступления, но его смогли скрутить и передать полиции. Возбуждено уголовное дело, по данным следствия, подозреваемый был ранее неоднократно судим и находился под административным надзором.

Ранее в Кургане мужчина напал на девушку и попытался силой затащить ее в подъезд.