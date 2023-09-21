Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до семи

Число погибших при взрыве газа и последующего обрушения дома в Подмосковном городе Балашиха выросло до семи. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В МЧС рассказали, что разобрано 100% завалов, поисковые работы завершены.

Всего, по данным ведомства, пострадали 20 человек, из них восемь человек госпитализированы, 12 пострадавших от госпитализации отказались. Семь человек погибли.

С места происшествия вывезено 226 куб. метров мусора, добавили в министерстве.

Ранее в ходе поисковых работ произошло повторное обрушение стены и в результате под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Их удалось вытащить, четверых спасателей передали медикам.

20 сентября в многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования взрыва газа в Балашихе.