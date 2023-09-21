В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Дарницком районе города. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам чиновника, на месте происшествия работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в результате взрыва в Дарницком районе Киева некоторые микрорайоны в районе Святошинского остались без электро- и водоснабжения.

21 сентября мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины. После этого взрывы прогремели в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил по меньшей мере о шести «прилетах» по Харькову. По предварительной информации, все в Слободском районе города. Относительно возможных пострадавших и разрушений идет сбор информации, добавил градоначальник.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.