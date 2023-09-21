Поисковые работы завершены на месте взрыва в Балашихе

Поисковые работы и разбор завалов завершены на месте взрыва в жилом доме в Балашихе. Об этом сообщает МЧС РФ.

Накануне в многоэтажке, где взорвался газ и на спасателей обрушилась бетонная стена, снова начался пожар. Возгорание произошло на четвертом этаже.

До этого в ходе поисковых работ после взрыва произошло повторное обрушение стены и в результате под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Их удалось вытащить, четверых спасателей передали медикам.

20 сентября в многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования взрыва газа в Балашихе.