На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинское издание Klymenko Time сообщило, что в Днепропетровской области слышны взрывы.

«Сообщают о взрывах в Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога», — пишет издание.

20 сентября глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак объявил о повреждении ЛЭП в Никопольском районе.

Перед этим в ночь на среду, 20 сентября, в регионе и соседних украинских областях звучали сирены воздушной тревоги.

Лысак пишет в соцсетях, что на место обрыва прибыли сотрудники ГСЧС Украины, которые будут оценивать ущерб.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.