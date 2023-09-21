Эксперт объяснил, стоит ли ждать мировой эпидемии вируса Нипах

Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин заявил, что вирус Нипах, новая вспышка которого была зафиксирована в Индии, нехарактерен для России, его ареал — страны Юго-Восточной Азии, при этом и мировой эпидемии также, вероятно, ожидать не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, природным очагом вируса являются летучие мыши, в организме которых он развивается, но не приносит животным вреда.

Маскин считает, что нет предпосылок для мировой эпидемии Нипах.

«Можно провести аналогию со вспышками сибирской язвы у нас в стране — они есть, но с ними удается справиться локально и не допустить широкого распространения. Чтобы обезопасить себя от вируса Нипах, стоит по возможности воздержаться от поездок в Индию и страны Юго-Восточной Азии», — подчеркнул он.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о появлении в России тест-системы для выявления вируса Нипах.

При этом в ВОЗ заявили, что мир может оказаться на пороге новой пандемии — на этот раз вируса Нипах. Переносчики инфекции — все те же крыланы, летучие лисицы, которые уже успели спровоцировать вспышки в Малайзии, Индии, Сингапуре и Бангладеш. Для того, чтобы не спровоцировать в мире новую катастрофу, врачи советуют избегать контакта с переносчиками, обрабатывать продукты питания, а также внимательно относиться к правилам личной гигиены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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