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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 21 сентября

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Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрыве в одном из районов города.

До этого взрывы произошли в Киевской области Украины. Первые публикации о мощных взрывах появились в 5:20 по мск.

До этого мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины.

19 сентября в Мелитополе произошел взрыв. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие.

До этого российские системы ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью. В небе над городом прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне в Харьковской области Украины произошли взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.

17 сентября стало известно о взрывах в Одесской области. Киев объяснил громкие звуки работой систем противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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