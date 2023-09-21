По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.
Также мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрыве в одном из районов города.
До этого взрывы произошли в Киевской области Украины. Первые публикации о мощных взрывах появились в 5:20 по мск.
До этого мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины.
19 сентября в Мелитополе произошел взрыв. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие.
До этого российские системы ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью. В небе над городом прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.
Накануне в Харьковской области Украины произошли взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.
17 сентября стало известно о взрывах в Одесской области. Киев объяснил громкие звуки работой систем противовоздушной обороны.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.