Назван симптом «тихого» рака на лице

Британский гастроэнтеролог Асиш Басси заявил в интервью Express, что появление желтухи на лице может указывать на развитие рака поджелудочной железы.

«Одним из ранних признаков, связанных с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», — сообщил врач. Он также отметил, что при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Кроме того, есть и другие симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Желтуха наряду с болями в животе, необъяснимым снижением веса, потерей аппетита, болями в спине, проблемами с пищеварением и возникновением диабета могут указывать на рак поджелудочной железы.

Это заболевание называют «тихим», поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно, добавил Басси.

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