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Назван симптом «тихого» рака на лице

Гастроэнтеролог Басси сообщил, что желтуха может быть признаком рака

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Depositphotos

Британский гастроэнтеролог Асиш Басси заявил в интервью Express, что появление желтухи на лице может указывать на развитие рака поджелудочной железы.

«Одним из ранних признаков, связанных с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», — сообщил врач. Он также отметил, что при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Кроме того, есть и другие симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Желтуха наряду с болями в животе, необъяснимым снижением веса, потерей аппетита, болями в спине, проблемами с пищеварением и возникновением диабета могут указывать на рак поджелудочной железы.

Это заболевание называют «тихим», поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно, добавил Басси.

Ранее ученые из Университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого обнаружили связь между здоровьем зубов и вероятностью вылечиться от рака головы и шеи. Ученые выяснили, что у людей с естественными здоровыми зубами, которые регулярно посещали стоматолога и не имели заболеваний десен, лучшие показатели выживаемости. Об этом сообщает ScienceFocus.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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