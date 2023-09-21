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Россиянам перечислили пять сигналов выгорания на работе

HR-эксперт Аглиуллина: выгоревший сотрудник обесценивает свои достижения

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Начальные стадии выгорания команды на работе могут не заметить даже подкованные в этом вопросе люди, поэтому потом им приходится разбираться с более тяжелыми последствиями. Об этом «Газете.Ru» рассказала глава IT-рекрутмента Точки Дарья Аглиуллина.

Первый тревожный сигнал — циничное отношение к своим обязанностям, коллегам или клиентам.

«Этот сигнал часто заметен в коммуникациях: возникает больше конфликтных ситуаций, обидчивости и вспышек раздражения. Например, сотрудника может раздражать даже кофе, пролитый коллегой», — объяснила она.

Снижение работоспособности также может говорить о выгорании.

«В этом случае результаты работы становятся значительно хуже, например, ранее эффективный сотрудник не выполняет KPI, игнорирует договоренности и просьбы от коллег», — добавила эксперт.

К признакам выгорания также относится и выраженная забывчивость.

«Здесь все понятно: сотрудник отменяет важные встречи, опаздывает, забывает выполнить важные повседневные дела», — отметила специалист.

Четвертый сигнал — низкая вовлеченность и безразличие к работе.

«Сотрудник становится равнодушным к текущим проекты, почти не участвует в командных обсуждениях, а отношение к работе становится формальным. Кроме того, он может часто акцентировать внимание на недостатках работы», — подчеркнула она.

Наконец, о выгорании может говорить и обесценивание своих достижений.

«На личных встречах, презентациях своей работы или перфоманс ревью (подведение итогов работы чаще всего за полгода) сотрудник принижает значение своей работы. В таких случаях у людей часто возникает желание изменить свой карьерный трек на 180 градусов. Однако HR-специалистам следует учитывать, что такое желание — это, скорее всего, следствие текущего состояния, поэтому работать с ним нужно аккуратно», — резюмировала она.

По словам Аглиуллиной, в компании должна быть отдельная команда, которая создает инструменты для поддерживающей среды внутри коллектива. Среди способов профилактики выгорания: возможность обратиться к психологу; система скидок для сотрудников; возможность саббатикала.

Ранее в России предложили увеличить отпуск работникам с большим трудовым стажем.

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