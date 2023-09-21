Россияне рассказали, что предпочитают покупать онлайн

Россияне, которые предпочитают покупки онлайн, выбирают онлайн-магазины из-за удобной доставки и выгодных акций. Это показало исследование «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большая часть респондентов (76%), так или иначе, предпочитают покупать онлайн: треть из них (32%) покупают онлайн то, чего нет в магазинах оффлайн, 27% – те товары, которые не нужно «подержать в руках» перед покупкой, 13% россиян приобретают все исключительно онлайн, а 4% — то, что дешевле, чем в офлайн-магазинах. Четверть (24%) опрошенных ходят на шоппинг в обычные офлайн-магазины.

Из тех, кто совершает покупки исключительно в онлайн-магазинах, большинство покупают там товары для хобби (31%), декор и товары для интерьера (28%), посуду и кухонную утварь (25%), автотовары (23%), товары для туризма (21%), электронику (20%), крупную бытовую технику (20%), а также одежду и обувь (16%).

Среди причин, по которым респонденты покупают товары в онлайн-магазинах, самой популярной оказалось наличие удобных способов доставки (41%). Также россияне выбирают такой вид шоппинга, потому что только в онлайн-магазинах они находят нужный товар (28%) или там есть выгодные акции, скидки (25%) и удобные способы оплаты (24%). Среди преимуществ покупок в интернете опрошенные отметили экономию времени (13%), широкий ассортимент и большой выбор (13%), низкие цены на нужные категории (10%), наличие товара в необходимом количестве (7%) и брендов, которых нет в офлайне (6%).

Некоторые категории товаров россияне продолжают покупать офлайн. Среди причин респонденты выделили необходимость посмотреть товар «вживую» перед покупкой (60%), нежелание ждать доставку (9%), отсутствие цвета, фактуры, которые нужны, в онлайн-магазине (7%), удобство оплаты товара (7%), наличие нужного количества (6%), меньшая стоимость в обычных магазинах (6%), а также страх купить некачественный товар через интернет (6%).

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