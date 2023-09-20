Подмосковные врачи удалили у женщины гигантскую опухоль матки

Врачи Долгопрудненской областной больницы прооперировали женщину с гигантским новообразованием в матке. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Долгопрудный.

Как рассказали медики, 54-летняя пациентка попала в больницу на «скорой». Женщина жаловалась на острые боли в области живота. Также, по словам врачей, у пациентки было заметно новообразование в брюшной полости, что подтвердило МРТ-обследование.

После диагностики врачи приняли решение об экстренной операции.

«Операция происходила через большой разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе 25-сантиметровый в диаметре шар извлечь было бы невозможно», — поделился заведующий хирургическим отделением больницы Сергей Лисин.

Вес новообразования составил 4,5 кг. Фрагмент опухоли направили на гистологическое исследование.

Ранее в Подмосковье хирурги удалили женщине опухоль яичника объемом 30 литров.