Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подмосковные врачи удалили у женщины гигантскую опухоль матки

Врачи Долгопрудного удалили у пациентки 4,5-килограммовую опухоль матки

close
100%
Unsplash

Врачи Долгопрудненской областной больницы прооперировали женщину с гигантским новообразованием в матке. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Долгопрудный.

Как рассказали медики, 54-летняя пациентка попала в больницу на «скорой». Женщина жаловалась на острые боли в области живота. Также, по словам врачей, у пациентки было заметно новообразование в брюшной полости, что подтвердило МРТ-обследование.

После диагностики врачи приняли решение об экстренной операции.

«Операция происходила через большой разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе 25-сантиметровый в диаметре шар извлечь было бы невозможно», — поделился заведующий хирургическим отделением больницы Сергей Лисин.

Вес новообразования составил 4,5 кг. Фрагмент опухоли направили на гистологическое исследование.

Ранее в Подмосковье хирурги удалили женщине опухоль яичника объемом 30 литров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях