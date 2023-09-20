Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обувная компания отсудила у Wildberries более 200 миллионов рублей

Wildberries выплатит более 200 млн рублей за испорченный товар на складе

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд удовлетворил рекордный иск поставщика обуви к Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Правоохранители обязали маркетплейс выплатить 202 миллиона рублей компании.

Иск обувной компании, поставляющей такие бренды, как Enzo Logana и Lagatta, был зарегистрирован в середине сентября.

По словам представителей организации, в последние несколько лет они столкнулись с проблемами со стороны маркетплейса. Так, мыши и крысы на складах Wildberries испортили обувь, которую впоследствии клиенты возвращали.

В суд организация обратилась после того, как со склада пропала 21 тысяча пар обуви. Предприятие было готово пойти на мировое соглашение, но маркетплейс не вернул деньги и товар. В результате к Wildberries был подан рекордный иск.

Ранее Wildberries вернул поставщикам товары из-за потопа на складе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях