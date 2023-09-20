Обувная компания отсудила у Wildberries более 200 миллионов рублей

Суд удовлетворил рекордный иск поставщика обуви к Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Правоохранители обязали маркетплейс выплатить 202 миллиона рублей компании.

Иск обувной компании, поставляющей такие бренды, как Enzo Logana и Lagatta, был зарегистрирован в середине сентября.

По словам представителей организации, в последние несколько лет они столкнулись с проблемами со стороны маркетплейса. Так, мыши и крысы на складах Wildberries испортили обувь, которую впоследствии клиенты возвращали.

В суд организация обратилась после того, как со склада пропала 21 тысяча пар обуви. Предприятие было готово пойти на мировое соглашение, но маркетплейс не вернул деньги и товар. В результате к Wildberries был подан рекордный иск.

Ранее Wildberries вернул поставщикам товары из-за потопа на складе.