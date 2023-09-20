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Девочка родилась на дороге у армяно-азербайджанской границы в разгар конфликта в Карабахе

Девочка родилась на дороге Каянаван-Айгеовит близ армяно-азербайджанской границы

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На приграничной дороге Каянаван-Айгеовит рядом с армяно-азербайджанской границей в машине родился ребенок, сообщает Panorama.am со ссылкой на центр семейной медицины «Вардапетян».

«В столь тяжелой, нестабильной для нашей страны ситуации, на дороге Каянаван-Айгеовит (на армяно-азербайджанской границе) родилась девочка», — говорится в сообщении центра.

По информации источника, девочка родилась ростом 51 см и весом 3300 граммов. Новорожденную и ее маму на машине скорой помощи доставили в медицинский центр Иджевана.

Днем ранее в Степанакерте женщина родила ребенка в подвале во время обстрела.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, число раненых превысило 200.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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