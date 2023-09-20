Губернатор Севастополя сообщил о пожаре на границе с Бахчисарайским районом

В Севастополе произошло возгорание в лесу на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в официальном Telegram-канале.

По словам губернатора, возгорание произошло на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Причиной стал поджог травы. Из-за ветра огонь перекинулся на деревья.

На данный момент на месте работают спасатели. Вместе с сотрудниками лесничества они проводят необходимые мероприятия для ликвидации пожара.

«Огнеборцы прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия», — сообщается в публикации.

Развожаев призвал горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

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