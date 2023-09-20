Автоэксперт рассказал о последствиях выдачи прав на 20 лет

Радикально выдача прав россиянам на 20 лет вместо 10 ничего не изменит, убежден вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Однако подобное нововведение может благоприятно сказаться на расходах для водителей, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Поменять права сегодня довольно просто и не занимает так много времени, как это было раньше, подчеркнул автоэксперт. При этом он согласился, что это нововведение позволит разгрузить водителей от лишних расходов.

Выдавать водителям при вступлении в силу новых правил должны хорошие пластиковые карты, а не «ламинированные картоночки», так как срок их пользования сильно вырастет, добавил рассказал.

«Но, мне кажется, глобально ничего не поменяется. Наверное, снизится какая-то нагрузка на ГИБДД, будет меньше проблем у владельцев прав», — заключил эксперт.

Напомним, о подготовке поправок к законопроекту об увеличении срока действия прав до 20 лет сообщил председатель комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, разработчики уже проконсультировались по этому вопросу с ГАИ.

По результатам недавно проведенного опроса, большинство россиян, имеющих права, не хотят покупать автомобиль.