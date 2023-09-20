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Олимпийский чемпион поддержал взимание выплат с уезжающих из РФ спортсменов

Олимпийский чемпион Лесун: при смене спортивного гражданства нужно платить

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Так как в развитие спортсменов вкладываются значительные государственные средства, то при смене гражданства они должны компенсировать убытки. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный мастер спорта РФ по современному пятиборью, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун.

Спортсмен предложил при смене гражданства переходить на контрактные схемы. «А то получается, что РФ выращивает атлета, а потом он уезжает и показывает не просто результаты за другую страну, он вывозит еще и знания, навыки, – пояснил он свою точку зрения. – Надо помнить об интеллектуальных потерях».

Он добавил, что после распада СССР уехали многие тренеры, которые «подняли» разные виды спорта в других странах.

Напомним, об инициативе обязать спортсменов платить в бюджет при отъезде из страны сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Он отмечал, что на таких спортсменов государство впустую потратило деньги налогоплательщиков, а значит имеет право требовать компенсации.

В Госдуме ранее заявили, что российский спорт пытаются загнать в угол и ждут, что власти страны запретят своим спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

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