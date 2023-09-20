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Основатель инвесткомпании занимается постановкой балета «Одинокий волк» в пермском театре

Финансист из Перми ставит в театре придуманный им самим одноактный балет

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Пермский предприниматель Алексей Чернов, основавший инвестиционную компанию, стал автором идеи одноактного балета и написал к нему либретто. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Премьера 45-минутного балета «Одинокий волк» должна пройти в начале декабря, а пока финансист уделяет большую часть своего времени репетициям на сцене театра «Балет Евгения Панфилова».

Чернов признался, что давно мечтал стать режиссером балетной постановки. Она расскажет зрителям о том, как человек проходит разные фазы договоренностей с собой. На сцене по задумке автора — лишь два солиста: герой со своим внутренним миром и его альтер эго, социально одобряемый образ.

«Я сейчас погрузился в самую авантюрную для себя сферу: в качестве режиссера ставлю спектакль. Идею вынашивал много лет, сейчас приступил к реализации. Надеюсь, все получится, хотя страхов полно, потому что всегда ценю профессионализм, а тут сам полез в неведомую область. Но работа идет, уже есть первые результаты» – поделился финансист.

По данным газеты »Коммерсантъ», с 1992 по 2007 год Чернов являлся генеральным директором ООО «Инвестиционная компания «Витус»». Также бизнесмен работал в Общественной палате Пермского края с 2011 по 2013 год.

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