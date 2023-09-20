Спасатели демонтировали бетонную плиту в доме в Балашихе, где взорвался газ и произошло обрушение стены на спасателей. Об этом сообщает МЧС России.

После взрыва газа и обрушения стены на спасателей сотрудники экстренных служб принудительно демонтировали еще одну бетонную плиту. Это случилось после того, как разбор завалов возобновили.

На кадрах видно, как плита падает на землю возле дома. В результате произошедшего никто не пострадал.

При взрыве газа в многоквартирном доме 20 сентября обрушилось несколько этажей. Во время поисковой работы на спасателей упала стена — их извлекли из-под завалов, но двоих сотрудников экстренных служб спасти не удалось.

Ранее в подъезде дома после взрыва и обрушения стены начался пожар.