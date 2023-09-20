Москвич провалился в колодец в центре города

Сегодня в парке в центре Москвы человек провалился в колодец. Помощь ему оказал прохожий, услышавший крики, сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Происшествие случилось около дома №33 по ул. Валовой, сообщил источник. Проходивший мимо человек вызвал службу спасения, которая помогла пострадавшему. Остальные подробности на данный момент уточняются.

Напомним, ранее в Красноярском крае женщина провалилась в колодец, пытаясь спасти из него чужую собаку. Она смогла связаться с экстренными службами, которые спасли их обоих.