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Москвич провалился в колодец в центре города

«360»: провалившегося в колодец москвича спас прохожий

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Shutterstock

Сегодня в парке в центре Москвы человек провалился в колодец. Помощь ему оказал прохожий, услышавший крики, сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Происшествие случилось около дома №33 по ул. Валовой, сообщил источник. Проходивший мимо человек вызвал службу спасения, которая помогла пострадавшему. Остальные подробности на данный момент уточняются.

Напомним, ранее в Красноярском крае женщина провалилась в колодец, пытаясь спасти из него чужую собаку. Она смогла связаться с экстренными службами, которые спасли их обоих.

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