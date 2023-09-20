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В подмосковной Балашихе возобновили поисковые работы у обрушившегося дома

В подмосковной Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения

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МЧС РФ по Московской области

В подмосковной Балашихе, где произошло обрушение девятиэтажного жилого дома, расположенного на Октябрьской улице, возобновили поисковые работы после повторного обрушения, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

По информации ведомства, в 11:33 при проведении аварийно-спасательных работ произошло обрушение нависшей бетонной плиты на уровне шестого этажа. В МЧС отметили, что под завалами еще могут находиться люди, однако признаков жизни никто не подает. Место ЧП исследовали кинологи.

Представитель МЧС также уточнил, что двое спасателей погибли в ходе разбора завалов, троих с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

20 сентября в жилом доме в Балашихе произошел взрыв, в результате чего обрушились несколько этажей. Позднее в доме произошло повторное обрушение.

Из дома эвакуировали 170 человек. Спасателям также удалось спасти женщину, заблокированную в квартире на шестом этаже, с помощью автолестницы.

В службах технического надзора причиной обрушения назвали утечку газа в нежилой квартире.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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