В Саратове десятилетняя девочка попала под колеса Ford

В Саратове прокуратура проводит проверку после того, как водитель иномарки наехал на упавшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Инцидент произошел на улице Уфимцева. Десятилетняя девочка гуляла со своими знакомыми, но в процессе упала на дорогу. Ребенок попытался подняться, но автомобиль марки Ford проехался по человеку.

После этого ребенка госпитализировали с полученными травмами. О состоянии школьницы не сообщается.

На произошедшее обратили внимание в прокуратуре. Как сообщается в публикации, ход проверки и ее результаты находятся на контроле ведомства.

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