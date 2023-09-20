Гости устроили стрельбу на свадьбе в Черкесске

Во время празднования свадьбы в Черкесске на Северном Кавказе один гость выстрелил в другого. Об этом сообщает Mash Gor.

По данным источника, между двумя гостями на празднике произошел конфликт. В результате одного из мужчин выгнали из банкетного зала, но он вернулся обратно с оружием, которое взял из своей машины.

На кадрах видно, как вооруженный мужчина подходит к обидчику и совершает по нему три выстрела. После этого злоумышленник скрылся. О том, какое именно оружие использовал стрелок, не сообщается.

Пострадавшего гостя вовремя передали врачам в медицинское учреждение — сейчас его жизни ничего не угрожает. Стрелявшего на свадьбе мужчину нашли и задержали — в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее случайная прохожая пострадала в результате перестрелки в Махачкале.