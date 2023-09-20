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Психолог рассказала о помощи пострадавшим при взрыве в Балашихе

Психолог Черепко: пострадавшие от взрыва в Балашихе пережили колоссальный стресс

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жильцы дома в Балашихе, где сегодня утром произошел взрыв, испытали колоссальный стресс, отметила психолог срочной службы, работник реабилитационного центра в Балашихе Светлана Черепко в беседе с телеканалом «360». Она подчеркнула, что всем размещенным в пункте временного пребывания жильцам оказывается медицинская и психологическая помощь.

Пункт временного размещения организовали в Доме культуры. После осмотра медиков с пострадавшими работают психологи.

Черепко рассказала, в частности, о семье, которая в момент взрыва находилась в эпицентре. «Девочка лежала на диване, стена обрушилась, то есть у нее квартира была рядом с непосредственно взрывом. Для нее, конечно, это огромный стресс, потому что она буквально в спортивном костюме вышла из этой квартиры», — отметила психолог.

По ее словам, не все пострадавшие соглашаются просить помощи у психолога, в таком случае специалисты начинают беседу с отвлеченной темы.

«Потом потихоньку мы начинаем взаимодействовать, контакт происходит, людям становится легче», — рассказала она, добавив, что постепенно люди раскрываются и потом благодарят за поддержку.

Напомним, с утра в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв, в результате которого обрушились несколько этажей. Службы технадзора назвали причиной происшествия утечку газа.

Позднее во время поисковых работ обрушилась стена, под завалами оказались спасатели. Четверых из них вытащили и отправили в медучреждения для получения помощи.

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