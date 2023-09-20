Александр Дугин рассказал о традиционных ценностях в России

На Западе всем типам традиционных ценностей объявлена война. Об этом в интервью YouTube-каналу Metametrica заявил российский философ Александр Дугин, сообщает Telegram-канал проекта.

В новом выпуске ведущие Дмитрий Егорченков и Виктория Федосова беседовали с Дугиным о технологическом прогрессе и традиционных ценностях.

«Разрушаются любые коллективы. отвергается любая сакральность, все подвергается релятивизму, и во главе всего ставится индивидуум, который рушит все — связи с обществом, с какими бы то ни было ценностями. Вообще таким образом возникает только одна ценность — это автономный индивидуум, вот он ставится над всеми, и он противопоставляется всему. Это и есть либерализм, который противопоставляется всем традиционным ценностям, и христианским, и индуистским, и буддийским, и традиционным культам Африки, и католицизму Латинской Америки», — сказал он.

По его словам, эта цивилизация отрицает все традиционные ценности. При этом он подчеркнул, что Россия выступает на противоположной стороне.

«Мы, наоборот, защищаем все традиционные ценности, и те, которые принадлежат русскому народу, на основе Православия, это безусловно русские традиционные православные ценности, это ядро, которое сделало нас, как народ, как культуру, как общество, как страну, как цивилизацию. Но у нас есть регионы, у нас есть народы, которые принадлежат к другим традициям, другим религиям. Они должны уважать наши традиционные русские ценности, знать их, считаться с ними», — отметил Дугин.

По его словам, если каждый с уважением относится к другому, то есть не навязывает свою точку зрения всем остальным, деликатно относится к другим традиционным ценностям, то это позволяет создать единый фронт сторонников традиций и традиционных ценностей

«Эта традиционная ориентация нас сближает: это мы, но есть еще и они, те, которые принадлежат нетрадиционной ориентации», — сказал он.

Также в ходе беседы они обсудили вероятность конца света, поговорили о французском философе Бернаре-Анри Леви, о том, как экс-президент США Дональд Трамп может спасти Америку и о технологическом прогрессе.