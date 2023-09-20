Врач развенчала миф о гниении в ЖКТ съеденной перед сном пищи

Съеденная перед сном пища не гниет в желудочно-кишечном тракте, поскольку пищеварительные процессы ночью не останавливаются, а лишь замедляются. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

«Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис», — пояснила Гусакова.

Она добавила, что несмотря на то, что рассказы о гниении пищи в кишечнике неправдивы, вечерний прием пищи должен быть самым легким, поскольку к концу дня метаболизм замедляется. Хорошее сочетание для ужина, по ее словам, — белковые продукты и овощи.

Нутрициолог Лариса Никитина до этого перечислила овощи и фрукты, которые должны быть в рационе осенью. По ее словам, они должны быть богаты витамином С. Специалист посоветовала есть цитрусовые, капусту, клюкву, бруснику, черную смородину, а также яблоки.

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