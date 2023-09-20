В перезапуске «Крокодила» могут появиться карикатуры на несогласных с властью и империалистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что ему предложили снова возродить советский журнал «Крокодил». В советское время в нем жестко высмеивались несогласные с властью, «враги народа», империалисты, стиляги и пьяницы. В разговоре с «Газетой.Ru» Cоловьев предположил, что темы карикатур будут «те же».

«Действительно, ко мне несколько раз приходили карикатуристы и предлагали возродить журнал. Кого конкретно хотели клеймить – не рассказывали, но можно предположить, что вполне возможно темы будут те же», — сказал он.

Соловьев добавил, что разговор о возобновлении печати «Крокодила» был в контексте выставки карикатуры на форуме «Вся Россия — 2023», где были представлены произведения татарского журнала «Чаян».

«Разговор шел в контексте выставки карикатуры на нашем форуме в Сочи татарского журнала «Чаян» – переводится как скорпион – очень классные карикатуры и очень актуальные», — заключил он.

Сатирический журнал «Крокодил» появился в августе 1922 года. Поначалу он был одним из многих сатирических журналов, но к началу 30-х в ходе борьбы с «буржуазной сатирой» остался единственным изданием в стране, которому разрешили отмечать недостатки советского строя. Также «Крокодил» разоблачал пьяниц, бюрократов, «врагов народа» и любых несогласных с советской властью. Журнал закрылся в 2000 году из-за недостатка финансирования, позже были неудачные попытки его перезапуска.

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