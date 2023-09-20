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В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и беспилотников

Советник главы Крыма: видео с ракетами или БПЛА будут считать корректировкой ВСУ

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Shutterstock

Публикации пролета ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Крыма будут считать корректировкой работы украинской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации», — заявил он.

До этого стало известно, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подготовил поправки, предлагающие введение штрафов до 500 тыс. рублей или лишение свободы до трех лет в случае повторного распространения информации, которая позволяет определить местонахождение подразделений ВС России, военной или стратегической инфраструктуры, в том числе данные о месте обстрела или попадания снаряда или беспилотника на территории РФ.

14 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова будут инициировать на федеральном уровне изменения в законодательстве в части ужесточения ответственности за распространение информации о работе ПВО, расположении военных и стратегических объектов, а также результатах терактов, совершенных «киевским режимом».

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

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