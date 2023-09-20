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В Ростове-на-Дону силовики проводят рейд, связанный с мигрантами

В Ростове-на-Дону большое количество силовиков связали с рейдом по мигрантам

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Depositphotos

В Ростове-на-Дону на улице Оганова заметили большое количество силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Причиной визита силовиков стала проверка соблюдения миграционного законодательства в жилом секторе и другие профилактические мероприятия.

Большое количество правоохранителей в одном месте ранее вызвало беспокойство у пользователей интернета. В социальных сетях стали появляться видео, где представители структур ходят по улице. По словам очевидцев, из-за мероприятий силовиков в этом районе образовалась пробка и проезд по дороге стал затруднительным.

Ранее в Тюмени иностранец получил срок за домогательства в отношении ребенка.

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