Онищенко предупредил россиян о масочном режиме и призвал вакцинироваться

Приближается опасный эпидемиологический сезон, поэтому россиянам стоит подумать заранее о вакцинации от гриппа и коронавируса, а также запастись масками, считает академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Масочный режим в России будут вводить постепенно в отдельных регионах исходя из эпидемиологической обстановки, отметил он в беседе с «Общественной службой новостей».

В первую очередь прививаться следует от гриппа, так как у людей, переболевших им, ослабевает иммунитет и повышается вероятность подхватить ковид, отметил Онищенко. Работодателей он призвал закупить вакцины и привить своих работников.

«Для работодателей это будет не благотворительность, а хороший вклад в экономику своего предприятия, — добавил эксперт. — Люди не будут болеть, а если даже заболеют, то будут болеть гораздо легче. Не придется тратиться на лекарства, больничные и так далее. Не будут пропадать на время болезни ценные сотрудники».

На конкретных объектах и в отдельных регионах при росте заболеваемости введут масочный режим, поэтому маски лучше иметь в наличии заранее, добавил эксперт.

Ждать «катастрофического роста» заболеваемости коронавирусом не нужно, добавил Онищенко. По его мнению, новый штамм вируса «пирола» не окажется более контагиозным, чем «омикрон».

Напомним, Роспотребнадзор сообщал, что пока в стране не выявлено ни одного заболевшего со штаммом «пирола».

Вирусологи подчеркивали, что новый штамм коронавируса не опасен, поэтому новых антиковидных мер вводить не будут.