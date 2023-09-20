Новорожденного с гигантскими внутренними органами удалось спасти челябинским врачам

В детской больнице Челябинска врачи выходили младенца с серьезными патологиями, его вес был аномально низким для доношенного ребенка, а некоторые внутренние органы оказались слишком большими. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

Младенец попал в отделение реанимации новорожденных ДГКБ №8 в первые сутки после появления на свет, мальчик родился с очень серьезными патологиями и без сознания. Живот новорожденного был увеличен в несколько раз из-за увеличенных в размере внутренних органов, оттенок кожи приобрел ярко-желтый цвет.

В организме были найдены бактериальная, грибковая и вирусная инфекции. Причиной развития патологий стал ослабленный иммунитет матери, за жизнь мальчика боролись кардиологи, инфекционисты, неврологи и реаниматологи.

Состояние младенца удалось стабилизировать, он все еще находится в больнице.

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