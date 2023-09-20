Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новорожденного с гигантскими внутренними органами удалось спасти челябинским врачам

В Челябинске врачи спасли младенца, родившегося с гигантскими органами

close
100%
Shutterstock

В детской больнице Челябинска врачи выходили младенца с серьезными патологиями, его вес был аномально низким для доношенного ребенка, а некоторые внутренние органы оказались слишком большими. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

Младенец попал в отделение реанимации новорожденных ДГКБ №8 в первые сутки после появления на свет, мальчик родился с очень серьезными патологиями и без сознания. Живот новорожденного был увеличен в несколько раз из-за увеличенных в размере внутренних органов, оттенок кожи приобрел ярко-желтый цвет.

В организме были найдены бактериальная, грибковая и вирусная инфекции. Причиной развития патологий стал ослабленный иммунитет матери, за жизнь мальчика боролись кардиологи, инфекционисты, неврологи и реаниматологи.

Состояние младенца удалось стабилизировать, он все еще находится в больнице.

Ранее томские врачи спасли беременную с инсультом и ее новорожденного.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях