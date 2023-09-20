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Стало известно, сколько россиян выступают против ежегодной прививки от гриппа

SuperJob: 51% опрошенных россиян выступают против ежегодной прививки от гриппа

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Depositphotos

Чуть больше половины (51%) опрошенных россиян выступают против ежегодной прививки от гриппа, показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась радиостанция «Говорит Москва». В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов — представители работодателей и экономически активные граждане из всех округов России.

За проведение вакцинации при отсутствии противопоказаний выступили 28% опрошенных, чаще всего такой ответ давали россияне моложе 34 лет (33%).

Исследование показало, что вакцинация является одной из самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях. 38% работодателей ответили, что организуют прививки для своих сотрудников, 8% — закупают медицинские маски, 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 28% компаний меры не предпринимаются.

Помимо этого, согласно опросу, за год число сторонников прививок от гриппа среди россиян выросло на 3%, количество работодателей, организующих вакцинацию, стало на 4% меньше.

Накануне доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, отличник здравоохранения РФ, член Европейской ассоциации педиатров-инфекционистов (ESPID), член Национального научного общества инфекционистов (ННОИ) Татьяна Чеботарева говорила, что дети наиболее уязвимы в сезон роста заболеваемости гриппом, потому что у них нет подготовленного иммунитета.

Ранее было названо средство для защиты младенцев от опасной ОРВИ.

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