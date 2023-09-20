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В Госдуме образ Вассермана объяснили на примере Сталина

Депутат Исаев: Вассермана, как и Сталина, не увидеть в пиджаке и галстуке

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Определенного дресс-кода в Госдуме нет, заявил замруководителя «Единой России» Андрей Исаев, объясняя особенности внешнего вида депутата Анатолия Вассермана. У него сложился свой определенный образ, как раньше было с Иосифом Сталиным, сказал Исаев в интервью НСН.

Несмотря на отсутствие регламента по дресс-коду, большая часть депутатов все же стараются придерживаться официального стиля одежды, отметил Исаев.

«Что касается Вассермана, у него просто есть сложившийся образ, которого он придерживается, и этот образ фактически стал частью дресс-кода. Например, Сталин ходил во френче, и мы не можем представить его в пиджаке и галстуке, также и с образом Вассермана», – добавил он.

Напомним, после избрания в Госдуму в 2021 году Вассерман рассказал, что откажется от своей фирменной жилетки ради соблюдения дресс-кода. Он отмечал, что ходить на заседания ему придется в официальной одежде.

На соблюдение дресс-кода в офисе россияне в среднем тратят более одной зарплаты в год.

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