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Туристка в Сингапуре вызвала полицию, увидев свой счет в ресторане

Asia One: туристка в Сингапуре вызвала полицию, узнав, что съела в ресторане краба за $700

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Shutterstock

Туристка из Японии вызвала полицию, когда ей принесли счет в ресторане, пишет Asia One. Женщине не понравилось, что краб в ее чеке стоил $700.

Как рассказала Джунко Шинба, она приехала в Сингапур из Японии на время своего отпуска. Гуляя по городу, женщина зашла в ресторан с морепродуктами и заказала по совету официанта фирменное блюдо из аляскинского краба. Посетительнице сообщили, что цена на него составляет $30, но, по ее словам, не уточнили, что это стоимость за 100 граммов.

Когда Джунко принесли блюдо, она увидела, что краб слишком большой даже для четверых человек, с которыми она сидела за столом, и весил около 3,5 кг. После этого Шинбе и ее спутникам принесли счет., где было указано, что за краба придется заплатить $700.

«Мы все потеряли дар речи. Никто из нас не был проинформирован, что нам будут готовить целого краба», — пожаловалась японка.

Джунко настолько возмутил этот факт, что она позвонила в полицию, чтобы разобраться в ситуации. В ресторане добавили, что менеджер заведения помог женщине написать заявление, выслушав ее претензии.

После разбирательства Джунко и ее друзьям предложили скидку в размере $100 «по доброй воле». Приятели все-таки оплатили счет, но считают, что их умышленно обманули.

Ранее американец нашел редкую пурпурную жемчужину в купленном моллюске.

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