В Челябинске ищут мужчину с топором в сумке

В Челябинске полиция разыскивает мужчину, который ходит по городу с топором в сумке. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным канала, неизвестный напал на жителя дома №49 на Новороссийской улице. Сначала незнакомец присоединился к компании выпивающих у дома мужчин. В какой-то момент он повздорил с одним из участников компании, достал из сумки топор и ударил его по голове, а затем скрылся с места ЧП.

Пострадавшему врачи наложили два шва на голову. Мужчина написал заявление в полицию Ленинского района, которая сейчас устанавливает личность нападавшего и занимается его поисками.

Ранее в Петербурге неизвестные совершили налет на квартиру, угрожая топором.