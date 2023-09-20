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В Москве произошел взрыв в доме на улице Островитянова

360tv: в Москве в жилом доме на улице Островитянова произошел взрыв

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РИА «Новости»

Оперативные службы Москвы выехали на сообщение о взрыве. Об этом сообщает 360TV со ссылкой на источник.

По данным собеседника, инцидент произошел на улице Островитянова. После взрыва на месте начался пожар. На одном из балконов жилого дома появились несколько людей, которые просят о помощи.

На данный момент информации о разрушениях нет. Данные о пострадавших также не уточняются.

Ранее взрыв прогремел в другой локации региона — в жилом доме в Балашихе. Девятиэтажное здание частично обрушилось, некоторые этажи получили серьезные повреждения.

Ранее во Львове загорелся промышленный склад.

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