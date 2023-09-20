Названа ошибка в питании пожилых людей, которая сокращает жизнь

Неполноценный рацион — это главная ошибка в питании пожилых людей, которая влияет на продолжительность жизни, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, люди в пожилом возрасте зачастую делают свое питание более скудным, например, отказываются от фруктов и рыбы, не едят творог, в котором содержится полезный для костей кальций.

«Существует термин – мальнутриция, то есть недостаточное потребление жизненно важных питательных веществ. Такое поведение, конечно же, снижает продолжительность жизни, делая более вероятным всевозможные заболевания, в том числе и возрастные», — отметил Гинзбург.

Специалист подчеркнул, что полноценное питание необходимо для сохранения здоровья в пожилом возрасте. По его словам, важно выпивать два стакана кисломолочного напитка и съедать два фрукта в день. Кроме того, употреблять не менее пяти блюд, состоящих из бобовых, в неделю, жирной морской рыбы — не менее трех раз в неделю. Он также отметила, что представители старшего поколения могут обратиться к специалисту, который при помощи опроса выявит, что именно человек недоедает, и поможет составить полноценный рацион.

Нутрициолог Анастасия Дубицкая до этого говорила, что помидоры являются опасным продуктом для представителей старшего поколения при их частом употреблении.

Ранее врач перечислила продукты, которые не стоит сочетать друг с другом в пожилом возрасте.