В Ереване люди собираются у здания правительства Армении

У здания правительства Армении в Ереване начинают собираться граждане в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Уточняется, что люди выходят к зданию правительства на фоне сообщений об обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна к народу.

До этого сообщалось, что на акциях протеста 19 сентября у здания правительства Армении и посольства России в Ереване задержали 16 человек.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве сообщили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.