В Госдуме РФ призвали стороны конфликта в Карабахе прекратить боевые действия

В Госдуме призывают стороны конфликта вернуться на переговорный трек и к достигнутым договоренностям по Нагорному Карабаху. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, его цитирует Теlegram-канал нижней палаты парламента России.

«Мы призываем все стороны вернуться на переговорный трек и к тем договоренностям по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты с участием РФ», — заявил парламентарий.

По его мнению, на данный момент возможность вернуться обратно в переговоры и договорное поле по Нагорному Карабаху еще существует.

Первый зампред думского комитета по международным делам напомнил о достигнутых с 2020 года трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией по урегулированию карабахского вопроса, подчеркнув, что под этим решением «стоит авторитет Российского государства».

«Казалось, все вопросы решены. Мы абсолютно четко и честно выполняли все договоренности, которые достигли. Это был результат очень серьезных дипломатических усилий, в том числе, и президента России, который делал все возможное для мирного регулирования. Однако армянская сторона в ходе встреч, прежде всего, в Праге под эгидой Европейского Союза, в одностороннем порядке стала отказываться от этих договоренностей и по существу сама приняла решение о том, что Карабах является частью Азербайджана», — сказал Никонов.

Он добавил, что основной посыл России заключается в том, что военное решение — это худшее, что может быть.

«В этих условиях мы призываем все стороны вернуться на переговорный трек и к тем договоренностям, которые были достигнуты с участием РФ. Это единственный путь к миру и безопасности тех людей, которые там живут. Со своей стороны Россия делает все, чтобы обеспечить эту безопасность, и наши миротворцы уже предпринимают большие усилия, чтобы избежать гуманитарной катастрофы», — отметил первый зампред профильного комитета.

Винить в сложившейся ситуации, по словам Никонова, можно руководство Армении, которое признала суверенитет Азербайджана над Карабахом под давлением Европейского Союза.

«И претензии, с которыми сегодня обращаются к России, абсолютно беспочвенны и не оправданы», — резюмировал депутат.