СК допрашивает работников управляющей и газовой компаний после взрыва газа в Балашихе

В Балашихе проходят обыски в управляющей и газовой компаниях, ответственных за обслуживание дома, в котором прогремел взрыв. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент следователи изымают всю необходимую для расследования документацию. Помимо этого, правоохранители проводят допрос работников организаций.

На данный момент на месте разрушения работают следователи и криминалисты.

Инцидент произошел в Московской области. Предварительной причиной стал взрыв газа. В результате три квартиры почти полностью разрушены, многие другие пострадали частично.

Спасатели достали из-под завалов несколько человек. Всех пострадавших госпитализировали. Под завалами погибли три человека.

Ранее в Ленобласти мужчина получил ранения после детонации неопознанного предмета.